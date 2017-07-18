Садоводствам дадут субсидии на благоустройство

В Ленинградской области подведены итоги конкурса на предоставление субсидий для благоустройства садоводческих некоммерческих товариществ. Но тихвинским дачникам такая помощь не светит.

На конкурс было подано 44 заявки. 23 областные садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие организации получили право на возмещение части затрат, связанных со строительством и реконструкцией инженерных коммуникаций. На эти цели будет направлено 42 млн рублей, по условиям конкурсного отбора регион компенсирует садоводствам до 80 % стоимости работ. 17 садоводческих некоммерческих товариществ планируют провести реконструкцию электрических сетей, другие победители займутся монтажом автоматических систем учета электроэнергии, водо- и газоснабжением.

В списке садоводств, которые прошли конкурсный отбор, тихвинских организаций, к сожалению, нет.