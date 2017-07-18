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Областной нейрохирург примет тихвинцев 20 июля
Главный внештатный специалист, нейрохирург комитета по здравоохранению Ленинградской области Вадим Михайлович Драгун будет вести прием в городской поликлинике Тихвинской межрайонной больницы имени А.Ф.Калмыкова 20 июля.
В ходе осмотра врач отберет пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по следующим заболеваниям
1. ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА:
грыжа межпозвоночного диска на шейном и поясничном уровнях;
стеноз позвоночного канала;
спондилодистез;
дискогенный болевой синдром.
2. ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА:
глиальные опухоли головного мозга;
менингиомы конвекситальные, парагиттальные, основания черепа,
невриномы восьмого нерва.
3. АНЕВРИЗМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием).
4. ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА.
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРЕЧЕРЕПНЫХ ТРАВМ, ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА.
6. ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ: синдром запястного канала.
7. ГИДРОЦЕФАЛИЯ.
Запись на прием к врачу осуществляется через врача-невролога.
В том случае, если по таким заболеваниям у пациента есть на руках направление на обследование к специалисту в Ленинградскую областную клиническую больницу, чтобы его внесли в список на осмотр, следует обратиться к заведующим терапевтическими отделениями городской поликлиники – Маргарите Борисовне Красавцевой (каб. №34) или Алине Ивановне Андрушевич (каб. №21) с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Обращаем внимание на то, что областные специалисты данного профиля планируют ежемесячно проводить подобные приемы пациентов на базе Тихвинской МБ, поэтому тех пациентов, которые не смогли записаться или попасть на прием в текущем месяце, внесут в списки на следующий.