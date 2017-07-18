Областной нейрохирург примет тихвинцев 20 июля

Главный внештатный специалист, нейрохирург комитета по здравоохранению Ленинградской области Вадим Михайлович Драгун будет вести прием в городской поликлинике Тихвинской межрайонной больницы имени А.Ф.Калмыкова 20 июля.

В ходе осмотра врач отберет пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по следующим заболеваниям

1. ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА:

грыжа межпозвоночного диска на шейном и поясничном уровнях;

стеноз позвоночного канала;

спондилодистез;

дискогенный болевой синдром.

2. ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА:

глиальные опухоли головного мозга;

менингиомы конвекситальные, парагиттальные, основания черепа,

невриномы восьмого нерва.

3. АНЕВРИЗМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием).

4. ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА.

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРЕЧЕРЕПНЫХ ТРАВМ, ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА.

6. ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ: синдром запястного канала.

7. ГИДРОЦЕФАЛИЯ.

Запись на прием к врачу осуществляется через врача-невролога.

В том случае, если по таким заболеваниям у пациента есть на руках направление на обследование к специалисту в Ленинградскую областную клиническую больницу, чтобы его внесли в список на осмотр, следует обратиться к заведующим терапевтическими отделениями городской поликлиники – Маргарите Борисовне Красавцевой (каб. №34) или Алине Ивановне Андрушевич (каб. №21) с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Обращаем внимание на то, что областные специалисты данного профиля планируют ежемесячно проводить подобные приемы пациентов на базе Тихвинской МБ, поэтому тех пациентов, которые не смогли записаться или попасть на прием в текущем месяце, внесут в списки на следующий.