"Нетрезвого водителя" будут ловить 29 июля

Отделение ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району сообщает, что в последнюю субботу июля на территории Тихвина и района планируется в очередной раз провести профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Пройдут массовые проверки водителей на предмет выявления у них признаков опьянения и привлечения водителей, находящихся в состоянии опьянения, к административной или уголовной ответственности. В соответствии с российским законодательством за управление транспортом в состоянии опьянения водитель наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и одновременно лишается прав на управление сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное в течение года управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к уголовной ответственности по ст.264 прим.1 Уголовного кодекса РФ.