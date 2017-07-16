"Автобус" обеспечит безопасность пассажиров

С 17 по 30 июля сотрудники тихвинского отделения ГИБДД будут проводить рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Оперативно-профилактическая операция получила название "Автобус".

Мероприятие проводится силами ГИБДД в целях профилактики нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств, обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Безопасность пассажирских перевозок зависит от множества факторов: технического состояния автобусов; состояния дорог; выполнения всех предусмотренных правил и нормативов, связанных с перевозкой людей, и надлежащего за этим контроля со стороны предпринимателей и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Не последнее дело, конечно, и элементарное соблюдение правил дорожного движения.

Пассажиры, в свою очередь, не должны отвлекать водителя во время поездки, должны ожидать автобус только на автобусных остановках, не выходя на проезжую часть, а о случаях управления автобусом водителем в нетрезвом состоянии немедленно сообщать в Госавтоинспекцию или полицию.

В дни проведения операции «Автобус» сотрудники тихвинского отделения ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Будет производиться осмотр автобусов на предмет выявления технических неисправностей, а также обследование некоторых маршрутов движения, пояснил старший госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району И.В.Захаров.