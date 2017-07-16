Книгу о Римском-Корсакове привезли гости из Пуэрто-Рико

Гости из Университета города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) побывали в Тихвине на минувшей неделе, чтобы представить вниманию горожан книгу о Н. А. Римском-Корсакове.

Презентация третьего тома книги «Н.А. Римский-Корсаков: русский композитор и профессор. Успех, кризис и преодоление. 1877-1895» прошла социокультурном центре «Тэффи» 11 июля. Представила издание автор - профессор Университета Сан-Хуана госпожа Муноз де Фронтера.

Первая книга авторства госпожи де Фронтера была «Классики и молодое поколение», вторая — «Первые композиции". Трилогия родилась из давнего личного и профессионального интереса к русской истории и музыкальному наследию России, к творчеству Н.А. Римского-Корсакова, говорит автор. Госпожа де Фронтера не собирается останавливаться, — в планах на ближайшее будущее создание четвертой книги о нашем знаменитом земляке.

А 12 июля в концертном зале Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова выступили пуэрториканские музыканты. Здесь звучали гитара кватро, перкуссия, кастаньеты, ручные колокольчики. Совместный концерт латиноамериканских гостей с педагогами и учениками Детской школы искусств состоялся 13 июля во Дворце культуры. Выступил и уникальный ансамбль ручных колокольчиков «Campanas universitarias» («Университетские колокола»), создателем и руководителем которого является госпожа де Фронтера.

С 2014 года, когда в честь 70-летия Государственного Дома-музея Римского-Корсакова университет Сан-Хуана подарил комплект этих удивительных инструментов Детской школе искусств, в Тихвине существуют ансамбли ручных колокольчиков «Перезвоны» и «Звонарики». В первом играют педагоги ДШИ, второй состоит из учащихся.