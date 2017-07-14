Тихвинские рокеры сыграли в нормандском Эрувиль-Сен-Клере

С 6 по 9 июля группа «ХЭТ», входящая в состав рок-объединения «Tikhvin Rock Community» Тихвинского районного Дома культуры, представляла наш город на фестивале «BEAUREGARD».

Этот музыкальный праздник проводится с 2009 года неподалеку от города Эрувиль-Сен-Клер (Франция). В программе фестиваля представлены разнообразные стили: электронная музыка, поп, рок, инди и многие другие.

Тихвинцы выступили с 30-минутной программой на главной сцене фестиваля «BEAUREGARD». Финальную композицию они исполнили вместе с мэром нашего города-побратима Родольфом Тома, который давно увлекается игрой на барабане.

Группа «ХЭТ» уже во второй раз принимает участие в фестивале «BEAUREGARD». Дебютное выступление тихвинских музыкантов состоялось здесь в 2010 году.