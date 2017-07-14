МЧС предупреждает о ливнях и грозах

МЧС России по Ленинградской области советует на ближайшие выходные запастись резиновыми сапогами и дождевиками - на всей территории области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.

14-16 июля в связи с ожидающимися сильными осадками на реках Ленинградской области возможно достижение неблагоприятных отметок, при которых могут быть подтоплены огороды и хозяйственные постройки.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, затруднения в движении на автодорогах, вероятность отключений электроэнергии, ГВС и ХВС, возможны повреждения сетей электро-водо-тепло-снабжения.

Повышена вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, в том числе аварий с участием крупных и маломерных судов. Не исключены подтопления дорог и пойменных территорий дождевыми паводками. Прогнозируется также вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, жилых домов и других объектов, не оборудованных молниезащитой, а также людей разрядами атмосферного электричества во время грозы.

В случае возникновения аварийной ситуации, а также по вопросам, связанным с предупреждением о неблагоприятном явлении, обращаться по тел.: 30999, 8812-640-21-60 (оперативно-дежурная служба ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области») или 01, 101, 112.