Прокурор готов к встрече с тихвинцами

19 июля с 15 часов в помещении Тихвинской городской прокуратуры (1-й микрорайон, д. 2) проведет личный прием граждан прокурор Ленинградской области Марков Борис Петрович.

Прием будет проводиться с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов.

Жители района могут обратиться с жалобами на действия чиновников, сотрудников правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб, а также о нарушении прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового и другого законодательства, и иным вопросам.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Запись на личный прием прокурора области осуществляется по телефону 8812-609-96-77 по рабочим дням.