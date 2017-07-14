Где отдохнуть 15-16 июля

Каждые выходные в Тихвинском районе происходит что-то заслуживающее внимания. У тех, кто планирует уик-энд 15-16 июля, есть выбор мероприятий.

В деревне Ганьково Тихвинского района пройдёт праздник "Родная сторонка", посвященный 120-летию образования деревни. 15 июля в 14.00 начнутся конкурсы, народные игры, ярмарка, концерт коллективов и солистов культурного центра.

На следующий день 16 июля в 15.00 в Ганьковском культурном центре состоится конкурсно-игровая программа «Здесь мой дом родной», посвященная Дню деревни.

Гостям будут рады в Ганьковском культурном центре.

А в Тихвине состоятся традиционные соревнования по волейболу, посвященные Дню города Тихвина. Волейболисты встретятся на биатлонном стрельбище в 1-м микрорайоне 15 июля. Начало игр — в 12:00. В соревнованиях примут участие волейбольные команды города.