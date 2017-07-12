По грибы — с мобильником

Ежегодно в летний ягодно-грибной сезон в ОМВД России по Тихвинскому району регистрируется более 30 сообщений о том, что люди теряются в лесу.

Более 90 процентов пропавших в лесах людей составляют пенсионеры старше 60 лет. Как правило, пожилые люди переоценивают свое умение ориентироваться на местности, да и здоровье нередко дает о себе знать в самый неподходящий момент. В 2016 году сотрудники ОМВД России совместно с представителями МЧС отыскали более 20 человек. Родственникам заблудившегося человека важно помнить о том, что работающий мобильный телефон - единственное, что может спасти жизнь заблудившемуся. Важно не перегружать телефон звонками, соблюдать спокойствие, попросить заблудившегося оставаться на месте и незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший отдел полиции.

Уважаемые любители тихой охоты! Отправляясь в лес, сообщите родственникам или соседям, в какой район лесного массива вы пошли. Обязательно берите с собой компас, спички и мобильный телефон. Даже в дождь в лесу можно развести костер и согреться. К тому же костер - это сигнал. Надевайте в лес яркую одежду. И главное - не забывайте полностью зарядить мобильный телефон.