Вечную лужу закопают, а ремонт переделают

Горожан волнует состояние дорог и неудовлетворительное качество их ремонта. Районная администрация намерена добиваться устранения последствий такого ремонта и выполнения подрядчиками обязательств по контрактам.

Так, например, участок дороги от ул. Советская до Красноармейской недавно был отремонтирован, а там уже бесчисленные ямы, которые разрастаются на глазах. У светофора (перекресток с ул. Связи) вообще вечная лужа, асфальт там почти сошел, к осени покрытие явно "украсят" приличные выбоины. Почему не привлекаются подрядчики, для устранения дефектов, спрашивают самые активные посетители страницы городской администрации в социальных сетях.

Известно, что на данном участке в 2015 году дорожные работы вела компания ООО "Мивар". Претензии по обнаруженным дефектам подрядчику предъявлены, по мнению администрации, некачественный ремонт подлежит переделке.