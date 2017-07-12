Столицей VIII Ганзейских дней станет Вологда

Отшумели VII Русские Ганзейские дни, захватившие весь Тихвин в минувшие выходные. Уникальный историко-культурный фестиваль был приурочен ко Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери, посвящен 400-летию Столбовского мирного договора и проходил под девизом «Торговля лучше войны».

Во время торжественного завершения праздника состоялась торжественная передача символических ключей от русских Ганзейских городов Вологде, которой предстоит в 2018 году принимать VIII Русские Ганзейские дни. Церемония проходила на фестивальной площадке в парке "Эрувиль-Сен-Клер". Глава Тихвинского района Александр Лазаревич передал связку кованых ключей и знамя Союза русских Ганзейских городов заместителю мэра Вологды Андрею Киселеву.

В фестивале приняли участие делегации 11 городов «русской Ганзы» – Белозерска, Великого Новгорода, Великого Устюга, Вологды, Кингисеппа, Порхова, Пскова, Смоленска, Твери, Торжка, Тотьмы. Посетили Тихвин в дни фестиваля и гости из финского города-побратима Иматры, эстонского Кохтла-Ярве и латвийского ганзейского города Риги. Всего Тихвин принимал около 300 делегатов, среди которых творческие коллективы и ремесленники, официальные лица и реконструкторы, представители движения «Молодая Ганза» и журналисты. Для освещения VII Русских Ганзейских дней были аккредитованы 43 журналиста из 17 средств массовой информации Великого Новгорода, Великого Устюга, Торжка, Порхова, Тихвина, Санкт-Петербурга и Москвы.

Фестиваль получился ярким — костюмированное шествие делегаций и лазерное шоу «Из варяг в греки» рассказали собравшимся о средневековой и современной Ганзе, об истории русских Ганзейских городов, об участии Великого Новгорода и Тихвина в торговле с ганзейскими купцами и роли нашего города в преодолении Смуты XVII века.

"Наши города – это история Российского государства, – сказал на церемонии открытия VII Русских Ганзейских дней президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. – Ганзейский союз был образован почти семь веков назад. Он был задуман как объединение купцов. Восстановленный Ганзейский союз Нового времени, в который мы с вами входим, сегодня объединяет 190 городов из 16 стран."

В своей речи по поводу закрытия фестиваля глава Тихвинского района – глава Ганзейского города Тихвина Александр Лазаревич сказал: "Почему VII Русские Ганзейские дни проводятся в Тихвине именно в 2017 году? Мы помним, как Тихвинский посад и Успенский мужской монастырь 400 лет назад подняли восстание против шведских интервентов, как выдержали многомесячную осаду и как стали центром освободительного движения в новгородских землях. И в 1617 году был подписан Столбовский мирный договор, который вернул Российскому государству мир, вернул земли. Хочу пожелать нашей древней земле, славной своими традициями, каждому ганзейскому городу – мира и процветания".

В рамках VII Русских Ганзейских дней прошло еще много интересных и важных событий. Была торжественно открыта первая в мире Европейская Ганзейская библиотека, созданная на базе социокультурного центра «Тэффи». Состоялась научно-практическая конференция, посвященная современным практикам туризма в исторических городах. На общем собрании Союза русских Ганзейских городов был презентован проект международной продюсерской компании «Новая русская Ганза» по созданию 14-серийного документально-игрового фильма «Русская Ганза. Взгляд сквозь время…».