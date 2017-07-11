Клещ не дремлет, имеются первые жертвы

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические организации Ленобласти за медицинской помощью обратилось 4 579 жителей региона, пострадавших от укусов клещей. Зафиксировано 4 случая заражения клещевым вирусным энцефалитом, 2 из них – в Тихвинском районе.

Сотрудники регионального управленияРоспотребнадзора подсчитали, что число жертв опасных насекомых в этом году на 9,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 1030 пострадавших от присасываний клещей (в 2016 году - 1051).

В период с 3 по 9 июля выявлено 255 пострадавших, в том числе 55 детей. Чаще всего к медикам обращались жители Тихвинского (710), Подпорожского (477) и Бокситогорского (456) районов. Статистика свидетельствует, что больше остальных рискуют быть укушенными посетители лесных массивов –там получили укусы 68,5% от числа всех пострадавших. Еще 14,5% случаев встречи с клещом произошли на территории садоводств, 1,8% - на кладбищах, 1,6% - в парках и скверах.Клещевым вирусным энцефалитом заражено 4 человека в Киришском, Лужском и Тихвинском районах. Кроме того, 17 жителей Ленобласти заболеликлещевымборрелиозом, из них трое тихвинцев.

Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита в этом году получили 40 564 человека, из них 21 372 ребенка (69%). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было привито 20 554 человека, в их числе 6 114 детей.Акарицидные обработки проведены во всех районах области на общей площади 2 044 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях.