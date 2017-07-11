Продавец салона сотовой связи предстанет перед судом

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, человек - продавец в салоне сотовой связи в Тихвине, имея доступ к программному обеспечению, посредством которого производятся денежные переводы со счета организации, под видом оказания услуг клиентам пополнил свой электронный кошелёкна 146 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение". В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пока ведется следствие, он частично добровольно возместил нанесенный фирме ущерб на сумму 35 тысяч рублей. 22-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.