В Тихвине сразились шашисты и шахматисты

Соревнования по шашкам и быстрым шахматам, приуроченные к VII Русским Ганзейским дням прошли здесь 8 и 9 июля.Победителям и призерамвручены дипломы и ценные призы.

Двухдневную программу состязаний открыли шашисты. В первый день состязались 18 человек, включая гостей из Санкт-Петербурга, среди них 4 мастера спорта и 3 кандидата в мастера спорта.Первое и третье места (среди мужчин) достались тихвинцам Владимиру Мурашеву и Александру Кондратьеву. На втором месте - Иван Бобров из Санкт-Петербурга. В женских состязаниях за 64-клеточной доской победила петербурженка Василиса Ваткина. На втором месте – уроженка Тихвина Ульяна Антонова, на третьем - спортсменка из Северной столицы София Сакова.В борьбе за главный приз9 июля сразились30 любителей шахмат из Тихвина, Бокситогорска и Санкт-Петербурга. Первое и третье места достались тихвинцам Алексею Катышеву и Сергею Заботину соответственно. Второй результат у петербуржца Никиты Петрова.