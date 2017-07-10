Петровская ярмарка откроется в Сомино

Петровская ярмарка в Сомино является одним из центральных событий праздничного календаря Бокситогорского района. В этом году Ленинградская область празднует 90-летие, а Бокситогорский район - 65 лет со дня образования.

Праздник пройдетпод девизом "Возрождая традиции". Соминцы ждут на праздник гостей из соседних районов, в том числе и из Тихвина.

Праздник начнется с литургии в храме святых апостолов Петра и Павла и крестного хода. Торговые ряды и «Город мастеров» начнут свою работу на Ярославской улицеровно в полдень.На открытом воздухе пройдут мастер-классы. Тут вас научат и с глиной обращаться, и по дереву росписи наводить, дадут ударить молотом по наковальне, или за несколько минут научат сворачивать из лоскутов народную куклу-оберег. И всё это абсолютно бесплатно!

На главной сцене у Храма развернется народное гуляние «Возвращаясь к истокам». Артисты закружатся в хороводах со зрителями, которые станут непосредственными участниками гуляний.На берегу реки Соминкау Вологодского шлюза в концертной программе «В берёзовой русской глубинке…» свое творчество представят хореографические коллективы Бокситогорского района, а вечером начнется фантастическое представление с элементами светового и водного шоу «Цветок четырёх стихий».

На главной сцене ярмарки выступит народный ансамбль «Сорока» (Великий Новгород), оркестр народных инструментов «Метелица» (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Игорь Тонин) и народная артистка России Екатерина Шаврина.

Одним из значимых событий традиционной V Петровской ярмарки, которая состоится 12 июля в селе Сомино Бокситогорского района, станет открытие Музея русской деревянной резьбы. Новый музей создан по инициативе настоятеля соминского Храма, протоиерея Геннадия Беловоловаи при поддержке местных жителей. Торжественное открытие музея состоится в 12.30 по адресу ул. Ярославская, 46.