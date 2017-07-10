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Ремонт моста перекроет дорожное движение

Опубликовано: 10.07.2017 00:00

В связи с реконструкцией моста через Вязитский ручейв Тихвине на четыре месяца будет полностью перекрыто движение по одной из улиц.

Администрация Тихвинского района просит при планировании маршрутов передвижения по городу в период с 17 июля по 17 ноября учитывать, что проезд автотранспорта и пешеходное движение по ул. Карла Маркса будет невозможнона участке от ул. Красноармейской до ул. Школьной.

Что касается объездных путей, то движение легкового автотранспорта будет осуществляться по улицам Красноармейская, Школьная, Связи, Машиностроителей и Советская. Общественный транспорт в период ремонта будет двигаться по улицам Карла Маркса, Красноармейская, Машиностроителей и Советская. Пешеходам предлагается перемещаться по мосту между 6 микрорайоном и ул. Нововязитской, по ул. Машиностроителей, мосту по ул. Труда, по дорожке между улицами Красноармейская и Орловская.


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