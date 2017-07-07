Нарушителей ловили на водоемах Ленобласти

Инспекторы ГИМС выявили более 200 нарушений при пользовании маломерными судами во время месячника безопасности на водных объектах Ленинградской области.

В ходе рейдов ГИМС МЧС России было выявлено 215 нарушений правил пользования маломерными судами, задержано и помещено на специализированную стоянку 10 судов, отстранено от управления и привлечено к административной ответственности 5 судоводителей за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.

В профилактических рейдах участвовали инспекторы ГИМС МЧС России, представители администрации муниципальных образований, сотрудники полиции, погранвойск ФСБ, прокуратуры, рыбохраны, ВОСВОД, внештатные инспектора ГИМС.