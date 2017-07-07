Гости из Пуэрто-Рико дадут концерт ручных колокольчиков

В тихвинском Дворце культуры 13 июля состоится уникальный концерт пуэрториканского ансамбля ручных колокольчиков с участием музыкантов детской школы искусств им.Н.А.Римского-Корсакова.

Концерт под лирическим названием"Перезвоны" дадут участники ансамбля ручных колокольчиков "Campanasuniversitarias" из г. Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Билеты по символической цене 100 рублей уже поступили в открытую продажу. В программе концерта музыка латино-американских, европейских и русских композиторов.

Культурный обмен между деятелями искусств Сан-Хуана и Тихвина начался еще в 2013 году, когда состоялся визит тихвинской делегации под руководством директора Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова Элен Бордовской в далекий латиноамериканский город. Программа визита включала несколько концертов наших музыкантов – на открытии Центра русской культуры, в концертном зале консерватории и большой совместный концерт русской и пуэрториканской музыки в Большом симфоническом зале.

С сентября 2014 года в тихвинской Детской школе искусств начались занятия педагогического ансамбля ручных колокольчиков «Перезвоны» под руководством Татьяны Хрущевой, что стало возможным в связи с передачей инструментов университетом Сан-Хуана в безвозмездное пользование тихвинской школе искусств. Чуть позже был создан и детский ансамбль колокольчиков "Звонарики".

Сегодня оба ансамбля участвуют в концертной деятельности школы. И очередное музыкальное событие, знаменующее дружбу между нашими городами, просто никак нельзя пропустить.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры с 10.00 до 21.00, тел. 57-357.