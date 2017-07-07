В Тихвине издан Ганзейский календарь

Темой календаря на 2017 год, подготовленного Тихвином, в соответствии с девизом VII Русских Ганзейских дней – «Торговля лучше войны!» – стала тема мира, преодоления Смутного времени, уважения к истории и русским традициям.

Ежегодно город, принимающий Русские Ганзейские дни, издаёт настенный календарь, представляющий города «русской Ганзы». В свое время Кингисепп, например, издавал календарь о водных торговых путях, а в Твери темой календаря избрали преемственность средневековых ремёсел и современной промышленности.

Клубы реконструкции, которые хранят исторические традиции конкретной местности и страны, есть буквально в каждом ганзейском городе. Они и стали героями календаря. Предпочтение было отдано сценкам быта, торговых операций, праздничных гуляний, воспроизведённых силами реконструкторов. Есть в календаре и изображения воинов – русских ратников и европейских рыцарей, – но не в боевых сценах. Подготовленные городами тексты рассказывают как о клубах реконструкции, так и о торговых традициях, в реконструкции которых принимают участие клубы.

В работе над календарём принимали участие все города «русской Ганзы», предоставившие фотографии и тексты.

Календарь на 2017 год «VII Русские Ганзейские дни» вышел из печати в декабре 2016 года, по традиции, часть тиража была передана в дар городам «русской Ганзы».