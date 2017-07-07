Поломка пульмоэкспресса приостановила бесплатную акцию

Пришлось приостановить акцию по флюорографическому обследованию, которую проводит Тихвинская межрайонная больница. Причина - вышел из строя передвижной флюорограф, уже несколько дней его, к сожалению, не удается отремонтировать.

Тихвинцев просят следить за сообщениями о возобновлении акции - как только пульмоэкспресс будет приведен в рабочее состояние, население известят об этом через СМИ и социальные сети.

Напомним, месячник флюорографического обследования населения стартовал в Тихвине 19 июня. Тихвинские медики пригласили горожан бесплатно пройти профилактическое обследование практически рядом с домом. Пульмоэкспресс должен был курсировать по территории города, а также крупных садоводств - в районе деревни Кайвакса и «Лесное» в период с 19 июня по 17 июля.

По словам врача-фтизиатра, пульмонолога городской поликлиники Людмилы Александровны Пластовец, одна из главных задач флюорографической диагностики – выявление туберкулеза. Только с начала нынешнего года опасное заболевание выявлено у семнадцати тихвинцев. Что характерно, большинство из заболевших не относятся к так называемым социальным группам риска.