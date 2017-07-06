Вызов принят

Организаторы праздника готовы к ганзейскому фестивалю, переживают только насчет погоды 8-9 июля

На городском стадионе идут последние репетиции театрализованного шествия, которое пройдет в субботу 8 июля. В швейных мастерских Волхова и Питера дошиваются исторические костюмы. Утрясаются последние детали по приему иногородних делегаций. На центральных улицах развешиваются афиши праздничных мероприятий... "Лишь бы погода не подвела и на выходные не было дождя", - волнуются организаторы VII Русских Ганзейских дней, которые пройдут в Тихвине.

Свой 634-й день рождения Тихвин решил отметить с размахом и необычно. Необычно, потому что праздник будет тематическим, по-ганзейски средневековым (город в этом году вспоминает события Столбовского мира 400-летней давности). А с размахом, потому что кроме паломников в Тихвин приедет очень много гостей именно на ганзейский фестиваль.

- В гостиницах города и близлежащих окрестностей мест на 8-9 июля уже нет, - сообщила заместитель главы администрации Тихвинского района Ирина Гребешкова.

Из 520 гостиничных мест около 300 выкупили делегаты из ганзейских городов. Оставшиеся заняли туристы. Хотя, конечно, есть еще гости праздника, которые арендуют квартиры в жилых домах. Наконец, часть людей приедет на ганзейский фестиваль в Тихвине без ночевки, на один день. Сколько всего зрителей увидят большой праздник, станет понятно лишь в выходные.

- VIIРусские Ганзейские дни мы проводим в первую очередь для тихвинцев. Хотим, чтобы это событие им понравилось и запомнилось. Но и рассчитываем, что одновременно мероприятие привлечет к городу внимание, сделает его благодаря гостям и иногородним журналистам более узнаваемым и привлекательным с туристической точки зрения, - заметил советник главы Тихвинского района Станислав Смирнов.

- Организация подобного мероприятия, конечно, дело хлопотное и затратное, но мы воспринимаем это как вызов в хорошем смысле слова. И надеемся, что ганзейский фестиваль получится ярким, зрелищным и принесет тихвинцам и гостям города массу положительных впечатлений, - добавила Ирина Владимировна.

Вдоль главной улицы уже висят ганзейские постеры и баннеры. Власти успели навести порядок в центральной части города, благоустроить территории праздничных площадок. В целом Тихвин готов к грандиозному фестивалю. Жаль только, тучи, если что, разогнать не сможем, ведь бюджет мероприятия у нас не московский. С другой стороны, праздничное настроение во многом зависит от нас самих. Так что получайте удовольствие от необычного и красивого ганзейского колорита несмотря ни на какую погоду. Когда мы еще такое увидим?