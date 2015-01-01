Дороги нет

На время проведения Русских ганзейских дней центр Тихвина станет пешеходным, поэтому водителям стоит знать, как объехать праздничные площадки.

С 9 часов утра 8 июля до 21 часа 9 июля будет перекрыто движение автомобильного транспорта от перекрестка улиц Карла Маркса и Советской до перекрестка улиц Карла Маркса и Победы.

В это же время будет закрыта для проезда улица Орловская между перекрестками улиц Карла Маркса и Социалистическая, а также площадь Свободы между перекрестками улиц Карла Маркса и Московская.

В ночь на 9 июля (с 22.30 до часу ночи), когда у стелы воинской славы состоится лазерное шоу, нельзя будет проехать по площади Мерецкова от перекрестка улиц Карла Маркса и проезда Кошевого, перекрестка улицы Карла Маркса и проезда Бойцов 4-й Армии; по проезду Кошевого от перекрестка улицы Карла Маркса до арки между домами № 1 и 42 в 4-м микрорайоне; по проезду Бойцов 4-й Армии от перекрестка улицы Карла Маркса до дома № 27 в 1-м микрорайоне; по улице Карла Маркса от перекрестка с проездом Бойцов 4-й Армии до выезда на улицу Карла Маркса со стороны дома № 1 в 1-м микрорайоне.

Пассажирские автобусы тоже, разумеется, будут объезжать праздничную территорию: по улицам Победы, Машиностроителей и Советской.