Иконе поклониться

Духовные праздничные мероприятия, посвященные Дню явления чудотворной иконы, с которого в 1383 году и началась летопись Тихвина, состоятся в ближайшие выходные.

8 июля пройдут богослужения во Введенском женском и Успенском мужском монастырях, основные же события развернутся 9 июля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе и Полковой церкви в 7 часов утра начнутся Божественные литургии, затем состоится крестный ход до Успенского мужского монастыря, где в 10.00 пройдет Божественная литургия перед Успенским собором.

В полдень на Фестивальной площадке откроется традиционный фестиваль православной культуры "Праздничные звоны", после которого на сцене начнется концерт духовной музыки с участием хоров.

В программу духовных мероприятий включены и две интересные выставки. В Доме-музее Н.А. Римского-Корсакова 4 июля откроется экспозиция «Уходит бригантина от причала», посвященная 195-летию со дня рождения контр-адмирала Воина Андреевича Римского-Корсакова. А в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее 7 июля начнет работу выставка «Столбовский мир. Доброе дело».