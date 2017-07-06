Не пропустить главное

Афиша Русских Ганзейских дней занимает несколько страниц: столько событий готовят организаторы праздника. Вкусы у людей разные, поэтому кто-то, может, будет пропадать два дня у церкви Крылечко, глазея на рыцарские поединки, кто-то все выходные будет караулить Деда Мороза на площади Свободы. Наши советы для тех, кто хочет взять от праздника по максимуму.

8 июля

На площади Свободы с 12 часов программа с участием Деда Мороза из Великого Устюга. Там же пройдет представление жонглеров, цирковых велосипедистов, клоунского оркестрика. И там же будут стоять презентационные палатки ганзейских городов с сувенирами и угощениями.

На бывшем футбольном поле у церкви "Крылечко" с 12 часов военно-исторический фестиваль групп реконструкции средневековья с конными рыцарскими турнирами и боями пеших воинов. Главный бой запланирован на 19.30 часов.

На улице Карла Маркса появятся три сцены для уличных музыкантов (здесь будет все: от волынки до рокерской гитары).

17.30 – праздничное театрализованное шествие делегаций русских Ганзейских городов от площади Свободы до Дворца культуры, где в 18 часов начнется церемония открытия VII Русских Ганзейских дней.

20.30 – на сцене у Дворца культуры концерт питерской группы "CandyShopBand"

23.30 – на площади Мерецкова состоится красивое лазерное шоу «Из варяг в греки» с фейерверком.

9 июля

В этот день продолжат работать почти все праздничные площадки и ярмарка. Добавятся и духовные мероприятия по программе празднования в честь Дня явления Тихвинской иконы Божией матери.

16.00 – на фестивальной площадке в парке Эрувиль-Сен-Клер начнется церемония закрытия VII Русских Ганзейских дней, на которой право организовать подобный праздник в 2018 году передадут Вологде.