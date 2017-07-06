Движение поездов после аварии близ Тихвина восстановлено

Возле Тихвина произошла авария пассажирского поезда. Вчера, 5 июля, в 14:05 на перегоне Ефимовская – Коли Октябрьской железной дороги произошел сход с рельс первой тележной пары электровоза поезда № 77 сообщением Воркута – Санкт-Петербург.

В поезде находилось 465 пассажиров. На станции Волховстрой пассажиры смогли выйти из вагонов и получить горячее питание и воду. Заявлений и жалоб от пассажиров пассажирского поезда не поступало, сообщила пресс-служба ОЖД. По данным МЧС, к месту происшествия были направлены медики и психологи, однако их помощь не потребовалась.На место аварии также прибыло руководство Волховстроевского отделения ОЖД, спасатели местной пожарной части и представители районной администрации, четыре бригады "Скорой помощи": пикалевская, ефимовская, две бригады медиков из Тихвина. Поезд, попавший в аварию, не мог продолжить движение более 4 часов, люди находились внутри поезда.В результате происшествия никто не пострадал. К месту аварии были направлены два восстановительных поезда.

Органы СКР на транспорте ведут доследственную проверку, не исключается возбуждение уголовного дела.По одной из версий, причиной аварии стало столкновение пассажирского поезда Воркута — Санкт-Петербург составленной на путях ремонтной дрезиной.В результате столкновения с рельс сошла первая тележная пара пассажирского состава. Сам поезд при этом остался на рельсах, пассажиры отделались испугом. Проверку по этому факту проводит в настоящее время Волховстроевская транспортная прокуратура.

Известно, что в связи с происшествием более чем на три часа был задержан пассажирский поезд № 289 сообщением Архангельск – Санкт-Петербург. Произошел сбой в расписании движения электричек, в частности, пригородных поездов №6023 сообщением Бабаево – Тихвин и № 6021 Тихвин – Волховстрой. Движение поездов было восстановлено толькопосле 19:06.

Пока ситуация с аварийным поездом оставалась неясной, пассажиров призывали внимательно следить за объявлениями на станциях и вокзалах через СМИ и Интернет. Всю информацию о движении поезда можно было получить в режиме онлайн на сайте pass.rzd.ru во вкладке «Фактическое движение поездов».

ОАО "РЖД" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.