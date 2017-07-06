Ганзейская библиотека откроется в Тихвине в июле

Одним из ключевых событий VII Русских Ганзейских дней, которые пройдут в Тихвине с 8 по 9 июля, станет открытие Европейской Ганзейской библиотеки.

Идея собрать коллекцию книг об истории, культуре, достопримечательностях, туристическом потенциале и выдающихся уроженцах городов международного Ганзейского союза Нового времени родилась в сентябре прошлого года.

Руководство нашего старинного города обратилось к мэрам городов Ганзы с просьбой подарить для будущей тематической библиотеки несколько изданий. В Ганзейский союз Нового времени входят 190 городов из 16 стран Европы, в том числе, 14 исторических городов России.

Сегодня в проекте задействованы уже 73 города из 11 стран Европы, в фонды библиотеки поступило более 480 изданий. Идею поддержал Президент международного Ганзейского союза, бургомистр немецкого Любека Бернд Заксе. Накануне празднования 400-летия русско-шведского мира в Тихвин поступили посылки с книгами из немецких городов Дортмунд, Камен, Кельн и Корбах, российского Великого Устюга, французского Ла-Рошель, нидерландских городов Зволле и Олдезал, польских Гданьска и Славно.

«Мы и не ожидали, что наш проект по созданию Ганзейской библиотеки получит такую горячую поддержку, – говорит Станислав Смирнов, уполномоченный по делам Ганзы в Тихвинском районе. – Иной раз в посылки вкладываются не только книги. Скажем, помимо подборки книг на разных языках, в том числе и на русском, коллеги из польского Гданьска прислали флаг своего города».

К проекту подключаются все новые города. В июне состоялась презентация библиотечного проекта Тихвина на общем собрании городов Ганзейского союза Нового времени в нидерландском Кампене в рамках международного фестиваля – Ганзейских дней Нового времени. Ганзейская библиотека пополняется также благодаря поддержке простых людей из разных стран. Фонды библиотеки сегодня – это книги, буклеты, брошюры, CD- и DVD-диски о 84 городах из 13 стран Европы.

Примечательно, что Ганзейская библиотека в Тихвине создана на базе инновационного библиотечного учреждения нового поколения – социокультурного центра «Тэффи». Торжественное открытие Ганзейской библиотеки состоится 8 июля и станет одним из центральных событий VII Русских Ганзейских дней.