Спасибо средневековым разбойникам!

Порхов недавно вошел в Ганзейский союз и впервые представит свой город в Тихвине

Город Порхов в Псковской области, в котором живет всего около 9 тысяч человек, самый молодой член современного ганзейского движения: в международный союз его приняли в прошлом году, а в мае 2017-го Порхов вошел в состав Русской Ганзы. Чем им приглянулось это объединение городов, нам рассказал глава Порхова Владимир Алексеев.

– Владимир Вячеславович, зачем Порхову Ганза?

– Как зачем? Чтобы привлечь внимание. Мы надеемся, что участие в мероприятиях Ганзейского союза сделает наш город более заметным и привлекательным для туристов. А у нас появится дополнительный стимул для развития Порхова.

– И у вас есть амбиции, чтобы, к примеру, провести фестиваль «Русские Ганзейские дни»?

– Пока рано об этом говорить. Нам еще многому нужно научиться с точки зрения подготовки подобных мероприятий, и много сделать в плане подготовки инфраструктуры города. Я знаю, как основательно Тихвин подошел к предстоящему фестивалю, какую вы программу праздника сделали. Даже свою символику праздника придумали и ганзейский календарь издали – отличный, кстати, календарь, я его всем показываю. Так вот Порхов в отличие от Тихвина обладает гораздо более скромными ресурсами. Но наша делегация обязательно приедет в Тихвин на Русские Ганзейские дни.

– Чья идея была добиваться включения Порхова в ганзейский союз нового времени?

– Порхов начал участвовать в современном ганзейском движении с 2013 года. Тогда в составе Псковской делегации почетный гражданин нашего города Мартин Нармонтас ездил на 33-е Международные ганзейские дни в немецкий Герфорд. Там он представил свой проект «Средневековая славянская школа грамоты», который, кстати, на празднике среди европейцев имел успех. Он пообщался с президентом Международного Ганзейского союза Нового времени господином Берндом Заксе – бургомистром Любека. Эта встреча и подтолкнула его начать работу по вступлению Порхова в ганзейский союз. Удалось найти исторические документы в Любекском городском архиве, подтверждающие участие Порхова в средневековой Ганзе, поскольку по реке Шелонь проходил водный ганзейский торговый путь из Пскова в Новгород. Точнее было так: ганзейских купцов на реке Уза (приток Шелони) грабили речные разбойники. Благодаря этим шальным людям и удалось доказать, что торговый путь проходил по этой территории и через Порхов. И хорошо, что немцы сохранили документы о местных разбойниках!

И в 2016 году на международном фестивале в норвежском Бергене Порхов был принят в Международный Ганзейский союз Нового времени. Кстати, в Бергене Порхов от имени «Почты России» представил новый интересный проект «Письмо в Россию».

– Все ради привлечения туристов?

– Мы заинтересованы в развитии туризма и сотрудничества с городами Союза русских ганзейских городов и Прибалтики. Стараемся участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся на региональном уровне по этой теме. Недавно ездили на конференцию, посвященную Международным ганзейским дням в Пскове в 2019 году. Она проходила в Пскове и в ганзейских городах Латвии. Сейчас разрабатывается новый туристический маршрут по ганзейскому пути из Пскова в Новгород. Так вот Порхов, который попадает в этот маршрут, будет активно участвовать в его разработке. В последнее время более тесные деловые и туристические связи налаживаются с близкими к нам латвийскими и эстонскими городами.

– А в чем изюминка Порхова как туристического города?

– Город Порхов, имеющий богатое историческое прошлое, находится не на бойком туристическом маршруте, поэтому в развитии туризма основной акцент мы делаем на уникальность и необычность показа туристических объектов, проведение мастер-классов в Доме ремесел и в средневековой школе грамоты. Ганзейская тематика для привлечения туристов применяется совсем недавно. Кстати, наш город стал победителем в региональном конкурсе «Привлеки к себе туриста!». Автор проекта Наталья Исакова разработала и выпустила евробуклет «Форпост Порхов – ганзейский город Нового времени».

Туристический поток в город пока небольшой, но постепенно увеличивается. В прошлом году он составил более 20 тысяч человек.

– Что пожелаете Тихвину, который уже на этой неделе будет проводить 7-е Русские ганзейские дни?

– 8-9 июля Порхов будет обязательно участвовать в этом событии, как полноправный участник ганзейского движения. Постараемся впервые на таком форуме представить свой город достойно. Городу Тихвину желаю новых творческих идей и задумок при организации и проведении ганзейского праздника. Еще раз спасибо за интересный как по содержанию, так и по оформлению ганзейский календарь 2017 года.

Рубрика "Из глубины веков"

Крепость Александра Невского

Порхов – один из древнейших городов Руси, был основан на реке Шелони князем Александром Невским в 1239 году, как пограничная крепость Новгородской земли. В год 750-летия в центре города установлен памятник его основателю.

Первое городище было деревоземляным, сегодня это место называемое «Старым городищем». Округлый земляной вал древней крепости сохранился до наших дней. В 1346 г. деревоземляная крепость выдержала осаду литовским князем. В 1387-м ниже по течению реки новгородцами была построена мощная каменная крепость из местного известняка с тремя башнями. К воротам в крепость пристроены два захаба-ловушки для неприятеля. Каменная твердыня в 1428 г. выдержала осаду еще одним литовским князем, которым для взятия крепости была применена огромная по тем временам пушка. Вскоре стены и башни крепости были дополнительно укреплены известняковым камнем. Более двух веков Порхов являлся главным форпостом Новгорода с юго-западной стороны.

Порховская средневековая каменная крепость и сегодня, как и много веков назад является гордостью и символом города. Своими размерами, монументальностью каменных масс, объемами башен и сегодня производит на туристов и гостей города сильное впечатление. Она признана учеными лучшим по сохранности образцом новгородского военного зодчества XIV-XV веков и входит в число «15-ти чудес Псковщины».

В городе много и других достопримечательностей: храмы, часовни, дома-музеи. Приезжайте, посмотрите!

Рубрика "Добро пожаловать"

Забавные гости

Из Порхова в Тихвин на этой неделе собирается приехать фольклорный ансамбль «Забава» и ремесленники, которые умеют плести сувениры из болотных трав.

Ансамбль «Забава» был создан в 2008 году, чтобы приобщить детей и молодежь к народной традиционной культуре. Буквально по крохам ансамбль возвращал к жизни обрядовые песни, танцы и игры своего народа.

Славился в старину Порхов и своими мастерами-ремесленниками, а сейчас Порховский Дом ремесел – лучший в Псковской области. Он был открыт в 1998 году как центр получения дополнительных навыков в период высокой безработицы. Здесь занимаются традиционными для Пришелонского края ремеслами плетения из болотных трав, бересты, лозы, ткачеством, проводят мастер-классы, организуют фиточай в недавно открытой экспозиции «Чайная горница».

Возрождение ремесла плетения из болотных трав (гигрофитов) является визитной карточкой Дома ремесел. Издалека едут на мастер-классы желающие обучиться этому редкому и необычному старинному ремеслу.

А вот постоянно действующего клуба исторической реконструкции Порхов пока не имеет. Но первые шаги по его созданию, в связи с приданием городу ганзейского статуса, уже делает. Особой популярностью пользуется интерактивный урок в средневековой школе грамоты. Здесь туристы оказываются в далеком прошлом Древней Руси, одеваясь в средневековую одежду. Дети становятся «школярами», а урок проводит настоящий писец – средневековый учитель (на фото). На днях города по реке Шелони к стенам крепости приплывает на русской ладье со своей свитой настоящий Александр Невский.