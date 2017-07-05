Заразиться Ганзой

Мэр Великого Новгорода советует избавиться ганзейским городам от дремучести и апломба

«Тихвин когда-то входил в состав новгородских земель, вы нам не чужие», - покровительственно говорит мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, который одновременно является президентом Союза русских Ганзейских городов. Именно он 8 июля будет открывать VII Русские ганзейские дни в нашем городе.

– Юрий Иванович, Великий Новгород ведь самый первый из русских городов вступил в международный Ганзейский союз нового времени?

– Да, 25 лет назад Новгороду предложили войти в состав союза, поскольку в средние века именно наш город был одним из самых значительных русских центров международной торговли. Новгород первый в России вошел в международный союз, первым провел в нашей стране Ганзейские дни нового времени, на которые съехались делегации из 14 стран Европы. Именно Великий Новгород предложил идею по подобию международного создать Союз русских ганзейских городов и каждый год проводить свой фестиваль. График проведения фестиваля определен до 2022 года. В этом году пройдут уже 7-е Русские ганзейские дни, и состоятся они в Тихвине.

– Насколько перспективна, на Ваш взгляд, тема Ганзы?

– Ганзейское движение в нашей стране приобретает довольно широкий размах. Поэтому получает теперь и поддержку президента: Пскову, который в 2019 году будет принимать гостей со всей Европы на международном ганзейском фестивале, на подготовку из федерального бюджета выделено – только не падайте! – 9 млрд рублей. И те руководители муниципалитетов, которые не хотят вникать в эту тему, не придают ей значения и не видят потенциал Ганзы для развития городов, они просто безграмотны, по-другому я не это не назову.

Кроме того, Ганза – это основа для выстраивания отношений между государствами, которые входят в союз. Ежегодно делегации из разных стран приезжают на международные ганзейские дни, и лучших послов мира просто не существует.

От Русских Ганзейских дней тоже большая польза с точки зрения представления города на туристическом рынке внутри страны. Поверьте, узнаваемость Тихвина после 9 июля заметно вырастет.

– А Великий Новгород использует бренд Ганзы в повседневной жизни?

– Безусловно. За последние годы у нас появился ресторан «Ганза», хостел «Ганзейский двор», существует пешеходный маршрут для туристов «Великий Новгород – ганзейский город», межвузовский туристский фестиваль «Ганзейские ночи». А в мае этого года мы провели международную ганзейскую неделю, на которую приехало очень много народу из других городов. Мы сами не ожидали, что будет такой большой отклик, поэтому решили проводить такое мероприятие теперь каждый год.

– Каждый год в мае? А Новгород не будет таким образом оттягивать туристов у города, который будет принимать Русские ганзейские дни летом?

– В этом вопросе заложена дремучесть. Мы наоборот притягиваем туристов в ганзейские города! На ганзейскую неделю в Новгород приезжают делегации из самых разных городов и имеют возможность рекламировать себя. Кто-то узнает о Тихвине в Новгороде и приедет к вам. И наоборот, когда наша делегация приедет в Тихвин, будет представлять гостям Новгород. В этом смысл союзности: мы помогаем друг другу позиционировать свои города, рассказывать о своих достопримечательностях, привлекать туристов. В Новгороде есть верстовой столб, где есть таблички с названиями всех русских ганзейских городов. Во время ганзейской недели у нас висели флаги городов, проходили тематические выставки в музеях, уроки Ганзы в школах. Все это способствует привлечению туристов во все города Ганзы.

– Но другие города русской Ганзы не так активны…

– Нам всем нужно поубавить свой апломб и понять, насколько это интересно и перспективно. Нужно только пользоваться возможностями Ганзы, чтобы показывать себя. Что мешает городам, используя свое членство в Ганзейском союзе, контактировать с другими городами России и Европы, развивать сферу туризма? Ведь если хозяин не приглашает, гости не придут. Конечно, многое здесь зависит от руководства города. Мне, например, удалось заразить ганзейской темой горожан. С моей командой, я считаю, мы сделали так, что имя Новгорода снова зазвучало, к нам охотно едут туристы. В прошлом году Великий Новгород посетили более 280 тысяч туристов, и среди них - жители Австралии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

– Юрий Иванович, что Вы пожелаете Тихвину?

– Тихвин всегда активно участвует в мероприятиях Ганзейского союза, постоянно высказывает инициативы, предлагает проекты. Не сомневаюсь, что предстоящий праздник пройдет на высоте. Посоветовал бы руководству города серьезно отнестись к этому мероприятию, увидеть дальнейшие перспективы от участия Тихвина в ганзейском движении. А жителям советую побывать на фестивале 8-9 июля, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более что этот праздник с глубокими историческими корнями, которыми нужно гордиться.

Рубрика "Из глубины веков"

Путешествие на родину России

Старейший город России, колыбель русской демократии, средневековый центр торговли и ремесел, крупнейший партнер Ганзейского союза, связующее звено между средневековой Европой и Русью и рубеж на границе двух цивилизаций – все это Великий Новгород.

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Великий Новгород приглашает вас отправиться в путешествие на Родину России, чтобы вслед за гениями Рахманинова, Достоевского, Державина, Ахматовой ощутить пульс времени, и полюбить удивительный город, спокойный, древний, и в то же время молодой и энергичный.

Рубрика "Добро пожаловать"

Праздник с «кудесами»

Великий Новгород на VII русских Ганзейских днях в Тихвине представит фольклорный театр «Кудесы» - это музыканты и певцы, актеры и преподаватели, ученики их родители - современные хранители традиционной народной культуры Новгородской земли.

«Кудесам» удалось совершить научные открытия в фольклористике и воссоздать праздники новгородского народного календаря (зимние святки, масленица, пасха, троица, купалье), сформировать богатейший фольклорно-этнографический архив и подарить Великому Новгороду многочисленные победы на международных и всероссийских конкурсах. Им посчастливилось представлять народное искусство в лучших концертных залах России и Европы.

"Кудесы" в составе десяти лучших фольклорно-этнографических коллективов России включены в список Международной организации ЮНЕСКО «Шедевры национальной культуры человечества», удостоены серебряной медали международного туристического журнала «Актуалидат» (Португалия), золотой медали международного фольклорного конкурса «Орфеева Дарба» (Болгария).

Художественный руководитель ансамбля Марина Бурьяк - заслуженный работник культуры РФ является лауреатом премии министерства культуры РФ по развитию народного творчества «Душа России», удостоена специальным призом журналистов Москвы «Человек-праздник», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной Академии педагогических наук.

Представление новгородского фольклорного театра вы увидите в Тихвине, приходите!