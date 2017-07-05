Без Тихвина мира бы не было

VII Русские Ганзейские дни в Тихвине приурочены ко Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери и посвящены 400-летию подписания Столбовского мирного договора.

Как известно, подписанию Столбовского мира предшествовало восстание 1613 года, которое подняли против шведских интервентов монахи Тихвинского Успенского монастыря и жители Тихвинского посада. Героизм восставших заключался в том, что они находились посреди захваченной врагом территории и при поддержке войска князя Прозоровского смогли одержать победу над шведским гарнизоном. В результате с 1614 по 1617 год Тихвинский посад являлся центром освободительного движения в новгородских землях. А в 1617 году в деревне Столбово близ Тихвинского посада перед ликом чудотворной Тихвинской иконы был заключен мирный договор между Русским царством и Шведским королевством, который положил конец Смутному времени и на столетия определил политическое устройство Русского государства. Эта славная страница в военной летописи Тихвина послужила одним из главных оснований присвоения нашему городу звания «Город воинской славы».

Спустя 400 лет события Столбовского мира и дали Тихвину шанс претендовать на проведение Русских ганзейских дней в 2017-м. Решение об этом было принято, когда городом руководил Константин Полнов.

Кстати, именно осадное сидение и заключение в 1617 году мирного договора со Швецией станет основой для сюжета лазерного шоу вечером 8 июля.