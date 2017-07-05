Такого в Тихвине еще не было!

Горожан приглашают на интересный исторический фестиваль, который пройдет в эти выходные

О том, что в Тихвине пройдет такой праздник, стало известно в 2011 году, когда Союз Русских ганзейских городов определил график проведения ганзейского фестиваля на много лет вперед. После Великого Новгорода, Пскова, Белозерска, Кингисеппа, Торжка и Твери, мы в 7-й раз будем проводить Русские Ганзейские дни. Подготовка к этому событию завершается. И вот что нас ждет...

Все гости к нам!

Праздник начнется 8 июля в 11 часов. Оба дня на площади Свободы, в историческом центре Тихвина, будет работать презентационная ярмарка «Русская Ганза», где города Союза представят свою историю и культуру, свой туристический потенциал. На сцене рядом с районным Домом культуры будет идти концертная программа с участием артистов Ганзейских городов. Здесь же можно заглянуть в шатры летней резиденции Деда Мороза, который привезет с собой большую шоу-программу «Великий Устюг – город зимней сказки». А еще на площади Свободы 8 июля тихвинцам и гостям города будут создавать «Оранжевое настроение» веселые жонглеры и ходулисты, цирковые велосипедисты и живые скульптуры, барабанщицы и клоунский оркестрик.

Отсюда, с площади Свободы, в первый день фестиваля в 17.30 стартует театрализованное шествие делегаций-участников – «фирменное блюдо» Ганзейских дней, щедро приправленное историческими костюмами. Колонна прибудет к главной сцене у Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова, где в 18.00 начнется торжественная церемония открытия VII Русских Ганзейских дней, во время которой будет отдана дань богатому историческому наследию городов «русской Ганзы».

Все дни фестиваля главная сцена праздника будет притягивать к себе разнообразными и вкусными событиями – от увлекательных детских концертных программ и спектаклей до шоу, посвященного Дню семьи, любви и верности; от фееричного концерта топовой кавер-группы «Candy Shop Band» и танцевального вечера с DJ Цветкоff (8 июля) до суровой программы «Рок#Настроение» с участием рок-групп Санкт-Петербурга, Тихвина и Бокситогорска (9 июля).

Погружение в историю

Окунуться в мир средневековья, отважных рыцарей и предприимчивых торговцев можно 8 и 9 июля в Захаровском парке. Именно там, под стенами Успенского мужского монастыря, которые помнят многомесячную осаду шведского войска в 1613 году, состоится фестиваль исторической реконструкции «Торговля лучше войны». В самом парке появится средневековый городок, обитатели которого с удовольствием познакомят гостей с бытом того времени; на местном рынке можно будет приобрести реплики старинных украшений и оружия. А на бывшем футбольном поле при входе в Успенский монастырь пройдут жаркие сражения пеших воинов и бескомпромиссные сшибки конных рыцарей. Аутентичная средневековая музыка в живом исполнении и конкурсы станут приятными бонусами для гостей фестиваля.

Чтобы попасть в шумный и многоголосый торговый город мастеров «Тихвинский посад», нужно отправиться на Фестивальную площадку, что в парке «Эрувиль-Сен-Клер». Оба фестивальных дня здесь будут творить и торговать мастера декоративно-прикладного искусства, а сцена обещает множество ярких концертных программ. Здесь выступят ганзейские артисты, а 9 июля состоится открытие фестиваля православной культуры «Праздничные звоны», посвященного Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Несомненно, запоминающимся событием Ганзейского праздника станет фестиваль уличных музыкантов – 8 июля на «красной линии» в старой части Тихвина будут работать три концертные точки, где состоятся выступления ярких разножанровых музыкальных коллективов. В этот же день в социокультурном центре – библиотеке «Тэффи» торжественно откроется единственная в мире европейская Ганзейская библиотека, в создании которой приняли участие 73 города из 11 стран Европы, подарившие Тихвину около 500 изданий.

Яркой финальной точкой первого дня Ганзейского праздника станет фантастическое лазерное шоу «Из варяг в греки» – оно вспыхнет в 23.30 на площади Мерецкова. А основным событием второго дня будет церемония закрытия VII Русских Ганзейских дней, которая пройдет в 16.00 на Фестивальной площадке в парке «Эрувиль-Сен-Клер». Во время церемонии состоится торжественная передача символической связки ключей от городов «русской Ганзы» Вологде – именно этому древнему городу предстоит принимать Ганзейский фестиваль в будущем году.

Только цифры

Тихвин ждет делегации из 11 русских ганзейских городов , а также финских Иматры, Кохтла-Ярве и латвийской Риги, всего около 300 артистов, ремесленников и официальных лиц. Команда организаторов и волонтеров праздника насчитывает около 300 человек. 8-9 июля состоится около 45 творческих мероприятия и 3 фестиваля.