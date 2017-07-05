В гостях у Сбыслава Якуновича

День молодежи власти города решили совместить в этом году с ганзейским фестивалем, в рамках которого пройдут мероприятия "Молодой Ганзы" (квесты, мастер-классы, дискотеки). Однако в конце июня многие тихвинцы все же отметили День молодежи, сами. К примеру, ребята из клубов родителей детей-инвалидов «Феникс» и клуба ­­­­молодых инвалидов «Кристалл» поехали с экскурсией в ганзейский Великий Новгород.

Путешественников ждали сразу три экскурсии. Знакомство с городом началось с посещения его сердца - Новгородского Кремля (Детинца). У ворот ребят встретила знахарка Агафья. Она научила здороваться на древнерусский манер с поклоном. Тем же у кого спина не гнется – предложила полечиться прямо здесь народными методами, чем вызвала немало смеха. Еще погадала с помощью старинных фигурок животных. А боярин Сбыслав Якунович, в настоящем старинной костюме пригласил прогуляться по самому Кремлю. Он подробно рассказал о памятнике «Тысячелетие России» - 15-метровом монументе, по форме напоминающим огромный колокол, который украшен фигурами 128 деятелей, сыгравших важную роль в истории нашей страны.

- Приезжайте к нам в Новгород, внимательно исследуйте наш памятник – ЕГЭ ваше сдадите без проблем. Ведь здесь отображена вся история России, - заключил Сбыслав Якунович. И повел рассказ о Софийском соборе – старейшем православном храме России. На Руси говорили: «Где София, там и Новгород». Много славных историй и легенд хранит в себе этот собор. Например, крест на центральном куполе храма венчает фигурка голубя. Предание гласит, что в 1570 году, когда Иван Грозный жестоко расправился с жителями города, на крест сел голубь, увидел страшное побоище и окаменел от ужаса. А позже сама Богородица явилась к новгородскому монаху и сказала, что этот голубь послан в утешение городу и пока он будет на соборе, Новгороду боятся нечего.

Но прогулка по Кремлю оказалась не долгой. Пора было в автобус, путешественников ждала обзорная экскурсия по городу. Ее самой интересной частью стала пешеходная прогулка по новгородскому Торгу и Ярославову Дворищу. Когда-то здесь велась бурная торговля, собиралось шумное вече, располагался княжеский дворец Ярослава Мудрого. А завершился этот насыщенный день в музее деревянного зодчества «Витославлицы», дающим представление, как жили простые новгородцы.

- Детям очень понравилась поездка. Их улыбки и радость - наша главная награда. На эту экскурсию мы решили вывести ребят старшего возраста и молодежь. А 23 июля малыши отправятся в Петергоф, - рассказала председатель клуба «Феникс» Надежда Жукова. - А пока хочется поблагодарить председателя тихвинской организации ВОИ Сергея Уткина и директора предприятия ООО "Комацо" Ирину Фомину, которые помогли организовать поездку.

Наталья БЕЛОВА