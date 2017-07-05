На звонок ответит «Вежливая регистратура»

С понедельника, 3 июля в нашем городе приступил к работе единый колл-центр – информационная служба, которая объединила регистратуры городской, детской, стоматологической поликлиник и женской консультации Тихвинской МБ.

Создание центра – начальный этап реализации всероссийского проекта «Вежливая регистратура», который внедряется в отечественных медучреждениях по инициативе российского Минздрава. Проект призван улучшить качество и повысить доступность медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене.

– Теперь жители смогут легко дозвониться в регистратуру по единому многоканальному телефону (8 81367) 99-003. На звонки отвечают восемь операторов. Им можно задать вопросы, касающиеся работы амбулаторно-поликлинической службы, они же запишут на прием к врачу, оформят вызов врача на дом, ознакомят с изменением расписания приема специалистов. Коммуникативный центр оснащен современным цифровым оборудованием. Больше нет необходимости специально приходить в поликлинику. Звонки будут приниматься ежедневно с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, причем график работы операторов составлен таким образом, чтобы в пиковые часы дежурило максимально возможное число диспетчеров,– рассказывает главный врач Тихвинской межрайонной больницы имени А.Ф.Калмыкова Александр Горшков.