От соула до соло на стиральной доске

Уже в эти выходные на улицы старинного Тихвина выплеснется событие, которое нельзя пропустить - Фестиваль уличных музыкантов. Фестиваль – лишь часть масштабного проекта, VII Русских Ганзейских дней, которые пройдут с 8 по 9 июля.

С полудня до восьми вечера на четырёх концертных площадкахв центре старого города пройдут выступления музыкальных коллективов и исполнителей. Уникальность фестиваля в том, что его участники представят публике совершенно разные жанры.

Поклонники рок-хитов не смогут пройти мимо выступлений кавер-группы «DonBidon». Музыканты из группы «Альтависта» ориентируются на западную гитарную музыку, адаптируя под себя наследие ритм-н-блюза, хард-рока и брит-попа. Коллектив «Слова и Вещи» обещает «свободную импровизацию, включающую драйвовые ритмы, потрясающий бас и непредсказуемую гитару в сочетании с безумством энергичной перкусионно-духовой секции и лирики с особым уличным оттенком». А «SunnyVisperBand» поностальгирует на темы известных песен в стиле джаз, соул и ритм-н-блюз. «FM Band» исполнит для тихвинцев и гостей города популярную американскую музыку и блюз.

На одной из площадок выступит выпускница музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова Оксана Дроздова, лауреат международных фестивалей и конкурсов, автор стихов и песен, обладательница классического сопрано. Поклонники лирического женского вокала оценят по достоинству и женский акустический «Дуэт Скво», - дуэт поет о том, что происходит с человеческой душой, об изнанке чувств и парадоксах сознания.

Ценителей хорошей этнической музыки порадуют группы «Гугуцэ», исполняющая балканские хиты. В центре Тихвина в эти выходные будут звучать и цыганские, испанские и итальянские ритмы в исполнении «Diversequartet» – это команда студентов Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.П. Мусоргского. Можно будет услышать и волынку в исполнении виртуоза игры на этом народном шотландском инструменте Вадима Пайпера.

Ну, а группа «Ёжкин Кот Бэнд» сыграет для гостей фестиваля на «ЧемоБане», «ТазБасу» и… стиральной доске. Ребята обещают атмосферу безудержного веселья под фольклор и песни из мультфильмов и кино в необычных и интереснейших аранжировках.