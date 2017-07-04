Офис Росреестра открылся в 1-м микрорайоне

Новый офис ФГБУ "ФКП Росреестра" начал свою работу в Тихвине. Он расположен по адресу: Тихвин (1-й микрорайон, 2).

Теперь тихвинцы - индивидуальные предприниматели и юридические лица - смогут прибегнуть к получению услуг Кадастровой палаты, – а именно, произвести учет и регистрацию недвижимости, - не выезжая за пределы родного города.

Получить информацию о времени работы бизнес-офисов и о возможности получения в данных офисах государственных услуг Росреестра можно на официальном сайте МФЦ Ленинградской области. До конца года Росреестр откроет в регионе еще три подобных офиса.

Еще один бизнес-офис МФЦ одновременно с тихвинским открылся в городе Всеволожск (ул. Пожвинская, 4а).