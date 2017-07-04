Форум молодых учителей завершил работу в Тихвине

В Тихвине завершился IV Тихвинский форум молодых педагогов России «Учитель будущего». Мероприятие организовали и провели Всероссийское педагогическое собрание и Ассоциация молодых учителей России.

Участие в форуме приняли представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, руководители администрации Тихвинского района, руководители органов исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования субъектов Российской Федерации.

В Тихвин съехались более 500 молодых и талантливых учителей Российской Федерации. Все они - представители региональных отделений Всероссийского педагогического собрания. Форум собрал делегатов из Новосибирска, Твери, Оренбурга, Пензы, Тюмени, Республики Карелия, Калининграда, Республики Крым, Кабардино-Балкарии, Белгорода, Севастополя, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого АО и других регионов страны.

Молодые педагоги и их наставники в течение двух дней работали на 4-х дискуссионных площадках, посещали мастер-классы, семинары и «круглые столы», обсуждали актуальные вопросы профессионального роста молодых педагогов, сохранения единого образовательного пространства, использования интерактивных форм обучения и информационных технологий в организации коммуникаций в учебном процессе и другие.

Главными темами для обсуждения в этом году стали такие актуальные проблемы сферы образования, как воспитательный потенциал образования, роль молодого учителя, выявление и поддержка одаренных детей, научно-технологическая инициатива, развитие творческого потенциала молодого учителя, современная цифровая образовательная среда.

Основная идея Форума – роль молодого педагога страны в реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию России на 2017 год.