«Золото» за знания – вклад в будущее Тихвина

Золотой медали «За особые успехи в учении» удостоены в этом году 18 выпускников тихвинских школ.

Ежегодно из консолидированного бюджета Тихвинского района на сферу образования выделяется почти миллиард рублей. Результаты, которые из года в год показывают тихвинские школьники, доказывают, что эти средства используются эффективно.

«Куда бы вас судьба не забросила, в Петербург, Москву или в другую страну, где бы не работали, вы всегда останетесь тихвинцами. Добивайтесь успехов и прославляйте наш замечательный город!» – напутствовал ребят депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров.

Всего в Ленинградской области в этом году выпускные ЕГЭ сдавали 4750 школьников, из них 613 стали медалистами. Медалистов, отличников профессионального обучения и лауреатов конкурсов лично поздравил губернатор Александр Дрозденко на региональном празднике выпускников в Александринском театре. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание (46,7%), вторым - физика (24,8%), затем биология (15,3%), история (14,2%), иностранные языки (12%). Письменный экзамен по английскому языку сдавали 557 человек.