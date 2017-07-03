«Русская Ганза» приглашает на праздник

С 8 по 9 июля в Тихвине пройдут VII Русские Ганзейские дни, приуроченные ко Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери и посвященные 400-летию подписания мирного договора между Русским царством и Шведским королевством.

Вечный мир, заключенный между Россией и Швецией в 1617 году в деревне Столбово близ Тихвинского посада, положил конец Смуте в стране, определил политическое устройство государства и нормализовал торговые отношения с Западной Европой. «Торговля лучше войны» – таков девиз VII Русских Ганзейских дней в Тихвине.

В ближайшие выходные Тихвин превратится в грандиозную фестивальную площадку. Жители и гости города на два дня погрузятся в атмосферу средневековой ярмарки «Русская Ганза». На площади Свободы в историческом центре города развернется шоу-программа с участием артистов Ганзейских городов, раскинутся шатры Летней резиденции Деда Мороза, который привезет с собой представление «Великий Устюг – город зимней сказки». «Оранжевое настроение» будут создавать жонглеры, ходулисты, цирковые велосипедисты, живые скульптуры, клоунский оркестр и уличные музыканты. В парке «Эрувиль-Сен-Клер» будут торговать мастера декоративно-прикладного искусства, выступят ганзейские артисты, а 9 июля состоится открытие фестиваля православной культуры «Праздничные звоны». А у стен Успенского мужского монастыря, которые помнят осаду шведов в 1613 году, состоится фестиваль исторической реконструкции. Обитатели средневекового городка, который вырастет в Захаровском парке, познакомят гостей с бытом того времени. Здесь пройдут сражения пеших воинов и турнир конных рыцарей, будет звучать живая средневековая музыка. Тихвинцев и гостей города ожидают выставки и научно-практические конференции, приуроченные к памятной дате.

Участниками грандиозного праздника станут делегации из 11 Ганзейских городов России – Белозерска и Великого Новгорода, Великого Устюга и Вологды, Кингисеппа и Порхова, Пскова и Смоленска, Твери, Торжка и Тотьмы. Все они являются членами Ганзейского союза Нового времени, объединяющего 190 городов из 16 стран Европы, и почти все входят в Союз русских Ганзейских городов. Приедут на фестиваль и иностранные делегации – из Иматры, финского города-побратима Тихвина, из эстонского города Кохтла-Ярве и из столицы Латвии – Ганзейского города Риги.

Завершит первый день Ганзейского праздника лазерное шоу «Из варяг в греки». Основным событием второго дня станет церемония закрытия VII Русских Ганзейских дней, во время которой состоится передача символической связки ключей от городов «русской Ганзы» Вологде – именно этому древнему городу предстоит принимать Ганзейский фестиваль в будущем году.

Русские Ганзейские дни являются основным туристическим продуктом Союза русских Ганзейских городов. Фестиваль проходит с 2011 года в одном из городов Союза и ставит своей целью реализацию исторического и культурного потенциала городов «русской Ганзы», развитие туризма. В 2013 году проект «Русские Ганзейские дни» был отмечен дипломом национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards». Организаторами VII Русских Ганзейских дней в Тихвине являются Правительство Ленинградской области, администрация Тихвинского района и Союз русских Ганзейских городов.