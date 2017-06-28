Ганза как повод для гордости

Или Кого хочет переплюнуть Псков?

8-9 июля в Тихвин съедутся делегации всех русских ганзейских городов. Сегодня мы расскажем вам про старинный город Псков, который в 2019 году готовится принять туристов со всей Европы на международных Ганзейских днях нового времени. Глава города Иван Цецерский рассказал нам, зачем они ввязались в это дело.

Научиться быть радушными

- Иван Николаевич, что Ганза значит для Пскова?

- В свете Международных Ганзейских дней, которые Псков будет принимать через два года, можно говорить о трех важных моментах. Для нас Ганза - это шанс показать Псков как город с древней красивой историей, интересный для приезжих. То есть Ганза важна для нас с точки зрения развития туризма и экономики.

Во-вторых, Ганзейский фестиваль дает возможность самим псковичам оценить историческое, духовное богатство города, возможность гордиться им. А когда человек любит свой город, работает в нем, заинтересован в его развитии, он по-другому относится к нему: такой человек не будет мусорить, пачкать стены. Надеюсь, что Ганза научит нас быть радушными и гостеприимными хозяевами. В 2019-м Псков будет наводнен туристами со всей Европы, мы должны быть приветливыми, улыбчивыми, чтобы гости чувствовали себя комфортно и хотели вернуться сюда еще раз.

Наконец, Ганза для нас - это возможность в максимально короткие сроки привести город в порядок. То, что мы делали бы планово в течение, допустим, 5 лет в плане благоустройства нам нужно будет сделать за полтора года. Конечно, здесь нам большую поддержку оказывает федеральный центр.

- А частные инвесторы заинтересованность проявляют?

- Пока их немного, ведь инвестор вкладывается туда, где сразу начнет получать прибыль. С предпринимателями мы сейчас больше общаемся на тему приведения своих объектов в порядок. Убеждаем их, что нужно покрасить фасады, сделать красивыми витрины, благоустроить территорию вокруг.

- Откликаются?

- В большинстве своем да. Но у нас еще время до 2019-го, думаю, убедим и остальных.

- А жители участвуют в подготовке Международных ганзейских дней?

- Пока речь идет о подготовке волонтеров. На базе Псковского госуниверситета будет введен дополнительный спецкурс по программе подготовки ганзейских волонтеров, которые будут изучать иностранные языки, краеведение, для них будут организованы психологические тренинги на коммуникацию, курс по оказанию первой медицинской помощи. Планируется, что для студентов программа начнет действовать с сентября 2017 года. Для рядовых жителей тоже будут организованы подобные курсы.

- Наверняка, есть и скептики, которые не видят смысла в ганзейском движении?

- Они будут всегда. Более того, есть и оголтелые противники, которые не замечают позитивных изменений, критикуют и рассуждают так: зачем нам нужны Международные ганзейские дни, зачем нам обниматься с Европой, когда против нас санкции вводят? Но ведь Ганзейские дни - это как раз возможность налаживать отношения!

Повод для волнения

- Какую планку Псков задает себе при проведении Международных Ганзейских дней? Держаться на уровне? Или всех переплюнуть?

- Псковская делегация в последние годы участвует во всех Международных Ганзейских днях, которые каждый раз проходят в разных городах и странах. И бывало, что какие-то города нас разочаровывали. К примеру, в прошлом году от норвежского Бергена мы ожидали гораздо большего.

А вообще, мы ведь понимаем, что в 2019-м Псков будет представлять не только себя, но и всю Россию. Конечно, мы хотим чтобы для наших жителей и для гостей это стало ярким запоминающимся событием. Наша задача, чтобы о Пскове узнали, заговорили на федеральных каналах и за рубежом. Мы хотим, чтобы все увидели, что у нас красивый интересный город и прекрасная сфера услуг и гостеприимства, что к нам можно приезжать и не раз возвращаться.

- Иван Николаевич, для чего городу, на Ваш взгляд, нужно развивать туризм?

- В первую очередь, это основа для развития малого бизнеса: кафе, сувенирных лавок, гостиниц, сферы развлечений. В конечном итоге, можно говорить о создании новых рабочих мест, росте благосостояния, то есть об экономическом эффекте.

- В 2013-м Псков принимал Русские Ганзейские дни.

- Да, и несмотря на то, что масштаб фестиваля был гораздо скромнее, помню, мы волновались. К нам приезжали делегации из русских городов, а свои люди всегда строгие оценщики.

- А Тихвин в этом году проводит Русские Ганзейские дни.

- Знаю. И вижу что ваш город пользуется этим шансом, чтобы заявить о себе. Ганзейский фестиваль - это ведь прежде всего продвижение потенциала города, его истории, достопримечательностей. Желаю вам успехов! В июле 2017-го псковская делегация обязательно приедет в Тихвин!

Псков – Россия начинается здесь

История Пскова берет начало с появления в 903 году в древних летописях упоминания Псковского городища.

Бывший ранее укрепленным поселением, Псков довольно быстро превратился в развитый город. Этому способствовали многие исторические события. Так, в 903 году в 12 километрах от Пскова, в городе Выбуты произошло первое свидание князя Игоря с его будущей женой княгиней Ольгой. Именно по ее приказу был построен известный Троицкий собор (сегодня он считается одной из жемчужин на территории Псковского кремля).

По экономической развитости Псков в те времена занимал третье место после Москвы и Новгорода. На протяжении четырех веков - с XIV по XVII - значимую роль в судьбе Пскова играла Ганза. Из Пскова в Европу экспортировался воск для изготовления свечей. Псковичей же из импортных товаров в первую очередь интересовала соль.

Важной страницей истории города стало событие государственного масштаба: 2 марта 1917 года на железнодорожном вокзале Пскова подписал отречение от престола последний российский император Николай II. В 2003 году в память об этом событии на привокзальной площади Пскова открылась часовня.

Славился Псков и своей обороноспособностью – за свою историю он прошел через множество жестоких войн: выдержал 26 осад немецких рыцарей и войск Великого княжества Литовского, отразил удар польского короля Стефана Батория, выстоял в годы Великой отечественной войны и восстал из пепла в послевоенный период. В память о подвигах легендарных воинов-десантников в Пскове установлен памятник 6-й роте. За свои ратные подвиги в 2009 году Псков награжден почетным званием «Город воинской славы».

К нам едут кузнецы и гусляры

Псковичи еще решают, какой творческий десант представят в Тихвине на фестивале Русской Ганзы. А выбор у них есть...

Ансамбль «Сказ» (ансамбль народных инструментов) неоднократно представлял Псков на Русских и Международных Ганзейских днях. Художественным руководителем ансамбля является обладатель звания «Душа земли Псковской» - Константин Абабков. Танцевальный руководитель – «Душа земли Псковской» Юрий Колючкин.

Ансамбль «Элегия» вдохновляет псковичей с 1992 года. Коллектив исполняет русские городские романсы в ритме танго, фокстрота и даже в цыганском стиле. Руководит ансамблем Заслуженный работник культуры РФ, лауреат почетного звания «Душа земли псковской» Юрий Наконечный.

Театр танца «Русские узоры»: за 45-летнюю историю через него прошли тысячи детей и подростков. Сегодня театр танца – продолжатель традиций самодеятельного творчества на Псковщине, образец хореографического таланта и своеобразный «знак качества».

Историческая реконструкция. Псков может похвастаться знатоками боевого искусства средневековой эпохи. Так, ежегодный фестиваль «Хельга» воссоздает традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии. Этот своеобразный исторический «музей под открытым небом» собирает коллективы и зрителей с разных регионов страны и других государств.

Народный промысел. Псков во все времена славился своим кузнечным делом. Недаром на Руси псковичей называли скобарями – местные кузнецы изготавливали скобы, которым не было равных. Кузнечное дело живет на Псковщине и по сей день. Кованные изделия местных мастеров украшают парки и скверы Пскова, а сам процесс работы привлекает внимание гостей городских праздников.