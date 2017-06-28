Косят трын-траву?

Если зимой коммунальщиков часто упрекают в несвоевременной уборке снега на улицах и во дворах, то летом им высказывают претензии по поводу скоса травы.

У управляющих компаний, которые следят за порядком в микрорайонах, до скашивания травы на газонах и пустырях руки не всегда доходят. Но когда сотрудники из отдела муниципального контроля начинают нервничать, слать коммунальщикам предупреждения, грозить штрафами (должностным лицам - до 7 тысяч рублей, юридическим - до 25 тысяч), вот тогда газонокосилки под окнами жужжат без остановки. Кстати, кое-где в городе трава сейчас действительно высокая, и муниципальные контролеры уже проводят рейды, выписывают предупреждения.

Это касается не только управляющих компаний, но и рядовых жителей, которые тоже иногда забывают косить траву у своих частных домов, а значит тоже могут штраф схлопотать - до 2 тысяч рублей.

Самое неприятное, что в городе растет не только безобидная трава, но и борщевик! Тихвинцы жалуются, что эта зараза захватывает территории за 1-м микрорайоном, у родника, в старой части города (к примеру, вдоль тропинки у Таборов на улице Советской).