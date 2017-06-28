По заявкам трудящихся

Реализация народного проекта «Красивый двор» в Ленинградской области от стратегической фазы планирования перешла к активной. На прошлой неделе стало понятно, какие дворы и сквер преобразятся в Тихвине.

В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» жителям региона предстояло определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок: где организовать парковку, где провести озеленение, где установить детскую или спортивную площадки.

Деньги из федерального и областного бюджетов будут распределяться в зависимости от численности населения городов и наличия готовых проектов по благоустройству. К примеру, Всеволожск, Выборг и Гатчина получат по 80 млн, а Бокситогорск и Подпорожье - по 35 млн рублей. Тихвин же может рассчитывать на 52 млн рублей.

Областные чиновники уже предупредили, что будут серьезно проверять муниципалитеты с точки зрения учета мнения жителей при подготовке проектов по благоустройству, а также по расходованию денег из бюджета. Что касается участия рядовых горожан, то именно их активное подключение к процессам формирования комфортной городской среды являлось обязательным пунктом в этой работе.

Итак, в Тихвине по результатам отбора заявок от жителей на включение дворовых территорий в программу попали семь адресов:

- в 1а микрорайоне двор домов №№ 9, 10, 11, 12,

- в 1-м микрорайоне двор дома № 44,

- в 4-м микрорайоне двор домов № 21, 22, 23, 25, 26,

- в 5-м микрорайоне двор домов №№ 24, 25, 26, 30, 27,

- в 5-м микрорайоне двор домов №№ 29а, 29б, 31, 47, 50, 49,

- в 5-м микрорайоне двор домов 41/1, 41/2, 51, 54,

- улица Машиностроителей двор домов №№ 40, 40а, 40б.

Минимальные проектные требования для включения в программу предусматривают обязательный ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установку урн и скамеек. В качестве дополнительных мероприятий в проекты можно включить установку детских и спортивных площадок, организацию парковок, озеленение.

А из двух скверов - привокзального и на пересечении улиц Борисова и Карла Маркса - большинством голосов (72 %) все же был выбран сквер у железнодорожного вокзала. По словам чиновников, свое мнение высказали около 5 тысяч человек (проводились уличные опросы, принимались письменные заявления, шло электронное голосование).

Предполагается, что все работы будут выполнены до конца 2017 года.