Остаемся на берегу

Один мост в Тихвине вот-вот закроют, другой тоже дает повод для беспокойства

Наш город, который стоит на реке и ручьях, всегда имел мосты. Какие-то перестраивались, какие-то исчезали (как, например, мост на химплощадку), другие появлялись вновь (как на тихвинском шлюзе). Причем в последние годы тихвинские мосты стали все чаще о себе напоминать...

И мосты устают

В пятницу местная администрация распространила сообщение: "В связи с аварийным состоянием подходов к мосту через ручей Введенский будет перекрыто движение автотранспорта по улице Советской от перекрестка улиц Советская, Ленинградская, Гагарина до перекрестка улиц Советская, Колыванецкая, Славянская. Ограничение вводится с 23 июня до вечера 26 июня". Впрочем, машины пустили на этот мост раньше, еще в выходные. Тревога оказалась ложной?

- У нас все мосты старые, по полвека стоят без капитальных ремонтов. Поэтому когда на дороге через Введенский ручей на улице Советской обнаружился провал, мы временно ограничили движение, - пояснил заместитель главы районной администрации Юрий Наумов. - Выяснилось, что из-за подмыва просел грунт. Проблему уже устранили, проезд по мосту безопасен. Но в перспективе, видимо, нужно будет делать серьезное обследование всей конструкции, которое должно показать, нуждается ли мост в большом ремонте.

Когда будет проводится обследование, Юрий Алексеевич не уточнил: ведь все завязано на бюджетные расходы, которые расписаны до копейки. Но если про эту переправу можно пока, выдохнув от облегчения, забыть, то вот мост через Вязитский ручей на улице Карла Маркса спокойствия властям не даст: через две недели он закроется, и надолго.

Напомним, что летом прошлого года специалисты пришли к выводу, что существует угроза обрушения моста и его нельзя эксплуатировать. Дорогу, связывающую старую и новую части города, тогда срочно закрыли. И пока транспорт ездил в объезд, на мосту шли противоаварийные работы. Разумеется, это была временная мера. На капитальный ремонт его собираются закрыть 10 июля.

Новый объект

Аукцион на ремонт переправы через Вязитский ручей на прошлой неделе завершился. С питерским подрядчиком теперь заключают контракт: реконструкцию ему нужно будет выполнить до конца декабря. По сути это будет новый мост: ведь придется отремонтировать железобетонные конструкции, сваи, сделать переустройство конусов насыпей, монолитных переходных плит и подпорной стенки, заменить дорожное полотно, соорудить локальные очистные сооружения, а еще организовать лестничные сходы с пандусами и новую смотровую площадку. Хотя если с погодой осенью не заладится, работы по благоустройству, возможно, придется завершать уже в следующем году.

Важно отметить, что пока будут проводить капитальный ремонт конструкций самого моста, проезд по нему будет закрыт. Да, это неудобно, машинам (в том числе и общественному транспорту) придется кататься в объезд, но по-другому никак.

Компания «НордЭнергоМонтаж», выигравшая подряд на реконструкцию нашего "уставшего" моста, Тихвину незнакома. На сайте фирмы сказано, что она работает на рынке промышленного и гражданского строительства с 2008 года. Изначально специализировалась на капитальном ремонте объектов транспортной инфраструктуры, а сегодня, дескать, способна выполнить полный комплекс работ по строительству промышленных и гражданских объектов. В числе ее завершенных дел значатся: здания, железнодорожные станции и транспортно-пересадочные узлы. Тихвинские чиновники надеются, что подрядчик окажется добросовестным. К слову, благодаря помощи из областного бюджета на реконструкцию моста через Вязитский ручей выделено почти 80 млн рублей.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА