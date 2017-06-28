Обманывать нехорошо

Ночью 16 июня в приемное отделение больницы "скорая" привезла 13-летнего пацана с ссадинами, ушибами, сотрясением головного мозга и переломом правого плеча. Мальчик рассказал, что на заправке КиТЭК его сбил темный автомобиль. Но оказалось, что машина не причем.

Сотрудники полиции, получив сообщение о ДТП, тут же начали проверку: опросили работников автозаправки, просмотрели камеры видеонаблюдения в округе и камеры «Безопасного города». Информация подростка не подтверждалась: сбитого мальчика не заметили очевидцы, аварию не зафиксировала видеосъемка. Однако мама мальчика и он сам уверяли полицейских в обратном. Как было ему, лежащему на больничной койке с травмами, не поверить?

Через три дня правда открылась. Выяснилось, что пацан пострадал, когда гулял по железной дороге под путепроводом: упал с труб на рельсы. Все это видели его приятели, они-то и надоумили мальчишку придумать историю с ДТП. И он соврал, видимо, чтоб ему не попало за опасную прогулку по железнодорожным путям.

Только за фантазии теперь придется ответить: в Уголовном кодексе есть статья № 306 – «Заведомо ложный донос о совершении преступления».