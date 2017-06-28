Друга нужно воспитывать

Тихвинский кинолог считает, что когда собаководы убирают во дворе за питомцами, это нормально

«Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей». В справедливости этих строк из детской песенки убежден кинолог Александр Анаховский. Уже почти 25 лет он работает начальником дрессировочного отдела клуба любителей собаководства «Нэйдж». Опытный специалист поделился секретами своей необычной профессии и рассказал, как воспитать для своей семьи умного и переданного четвероногого друга.

Дрессировка без кнута

– Александр Владимирович, все ли собаки поддаются обучению? С чего оно начинается?

– Наш клуб специализируется на работе с собаками, имеющими племенную ценность. Но на дрессировку берем и беспородных. Другое дело, что заниматься с ними тяжелее. Ведь когда собака с документами, ты представляешь с кем имеешь дело, ее особенности и возможности. А собака без породы – это кот в мешке. Только по ходу занятия ты понимаешь темперамент животного, его психику и находишь ключ к четвероногому воспитаннику. Но подходящее обучение можно найти для всех.

Пред тем как принять собаку на тренировку мы проводим собеседование с ее хозяином, объясняем, как он должен себя вести со своим питомцем. Ведь дрессировщик – это владелец собаки, он находит контакт, подает команды, а мы, инструктора, лишь объясняем, подсказываем что надо сделать, чтобы подопечный слушался.

Занятия предпочтительно групповые. Ведь сегодня собакам, живущим в городских квартирах, часто не хватает общения. А здесь они социализируются, учатся не бояться людей, других собак. Бегают, резвятся, выбирают себе друзей, знакомятся друг с другом – все как у людей.

– Обучаете методом кнута или пряника?

– Мы стараемся, чтоб кнута не было. Мотиватором служит у нас лакомство. Когда собака при команде «Сидеть», делает усадку, то мы ее поощряем. Если пытаемся усадить силой, то плодотворной работы не получится. Собака будет просто боятся этого действия, что недопустимо. Неслучайно в кинологических спортивных дисциплинах считается, что все команды она должна выполнять с удовольствием, весело и задорно. А будет ли собака счастливой и радостной, если навык осваивается с помощью кнута?

– Насколько важны регулярные занятия с собаками?

– Убежден, что обучение и дрессировка жизненно необходимы для любой собаки, тем более, если речь идет о крупных служебных породах. Ведь они выводились для определенных целей и задач, и если с ней не заниматься, происходит утрата наработанных годами качеств породы, даже на уровне потомства. Замечено, что у служебной, но не дрессированной собаки щенки обучаются тяжелее. А кроме того если какой-то инстинкт заложен в собаку природой и его не направить в нужное русло, он может проявиться неправильно и животное станет опасным не только для социума, но и для самого хозяина. Такие случаи, к сожалению, бывают нередко. В большинстве из них виноват сам хозяин. Значит человек взял не свою породу, он не способен управлять ею. А собака – животное стайное, социальное. Если человек не управляет ей, то она старается как-то проявить себя в доме. Когда люди правильно воспитывают собаку, таких проблем не возникает. У нее нет потребности доминировать, даже мысли нет укусить кого-то. Поэтому прежде чем заводить собаку определенной породы, необходимо почитать о ней, посоветоваться с владельцами. Можно прийти к нам, мы с удовольствием все объясним, подскажем, посоветуем.

А погулять где?

– Вот ты принес домой щеночка, что необходимо сделать в первую очередь? С какого возраста надо начинать обучение?

– Занятия по послушанию проводят с 4-5-месячного возраста. Но работать со щенком начинают раньше, с момента появления дома. Для начала важно приучить щеночка к собственной кличке, к поводку и ошейнику. Все следует делать постепенно, по-доброму. Отведите собаке свое место – важно чтобы оно не находилось на сквозняке. Не обязательно давать щеночку сразу доступ ко всей квартире. Ограничьте ему пространство. Так он легче адаптируется к новой обстановке, а ваша мебель и обувь останется в безопасности.

Все нежелательные действия и проступки следует пресекать. Но я противник физических наказаний. Прибегая к ним, мы воспитываем труса, а это недопустимо. Собака, тем более служебная, не должна бояться ни замахиваний, ни выстрелов. А кроме того физическое наказание разрушает контакт человека и собаки. Чтобы хозяин и его питомец могли нормально сосуществовать, принося друг другу радость, они должны прежде всего стать друзьями. Отношения, построенные на насилии, никогда не будут полноценными.

– А что делать, если наказать все-таки необходимо?

– Учитесь пользоваться интонацией – собаки ее очень хорошо считывают. Скажите нашкодившему щенку резко, почти угрожающе «Нельзя» или «Фу». Если он не понимает, посадите его на место и какое-то время не обращайте на него внимания. Ведь как щенки воспитываются в стае, учатся контролировать силу укуса, играя друг с другом. Если один из них схватит сильно, сородичи просто убегут, будут игнорировать его. Также следует поступать и хозяину. Собака – животное умное, она быстро осознает ситуацию.

– Как человека, искренне любящего собак, не могу не спросить о проблемах. Что сегодня волнует тихвинских собаководов?

– Одна из актуальных проблем – это отсутствие мест для выгула. Они очень востребованы. Ведь собак в Тихвине много, немало и людей, которые хотят ими заниматься. Надо, чтобы город был благоустроен в этом плане. Но и сами собаководы должны понять, что вполне нормально убирать за своими питомцами. Так проявляется забота о городе, наших родителях, детях, внуках. Нет и площадки для спортивной дрессировки – благоустроенной, огороженной.Раньше мы проводили наши занятия за БУМом на территории принадлежащей ДОСААФ. Но ее демонтировали. Теперь же занимаемся в парках, пригородных зонах.

Также хотелось, чтоб власть жестче наказывала тех, кто незаконно отлавливает, травит животных. Было несколько случаев отравления собак, которые так и остались недоказанными. Тогда пострадали и домашние любимые собаки, которые были в ошейниках, ходили на поводках. Но даже если речь идет о бездомных животных, такие меры недопустимы. Я считаю, что подобные бедолаги должны содержаться в приютах. Они ведь не виноваты, что их выкинули на улицу. Ответственность лежит на хозяине. Вот и надо продумать систему наказаний для нерадивых владельцев, возможно штрафы. Наверно, тогда люди задумаются, что прежде чем заводить питомца, надо понять, сможешь ли ты обеспечить ему достойное содержание, уход, воспитание. Ведь «мы в ответе за тех, кого приучили». Не хочется заканчивать проблемами, хочу поздравить всех любителей собак с прошедшим днем кинолога, пусть наши питомцы нас только радуют и служат хвостом и лапами на благо общества.

Беседовала

Наталья БЕЛОВА