«Единое окно» для бизнеса

Многофункциональный центр «Мои Документы», специализирующийся на предоставлении государственных и муниципальных услуг предпринимателям, открылся на территории нашего района. Услуги бизнес-офиса «Тихвинский» также будут доступны бизнесменам близлежащих районов.

В пяти окнах второго на территории региона «МФЦ для бизнеса» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны практически 140 специализированных услуг, в числе которых открытие расчетного счета, изготовление карты водителя цифрового тахографа, регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», лизинг оборудования и многие другие.

На церемонии открытия первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Максим Кисельников отметил, что специалисты «МФЦ для бизнеса» готовы оказать полный спектр услуг, прорисовать необходимые шаги, чтобы бизнес был услышан.

Сегодня в Тихвинском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Волховском районах, обслуживаемых Тихвинским бизнес-офисом МФЦ, осуществляют деятельность более 7 тысяч предпринимателей. «Открытие таких бизнес-офисов – это мощная поддержка, способствующая повышению информированности субъектов МСП, увеличению количества заинтересованных в создании собственного дела граждан, снижению административных барьеров, повышению доступности государственных услуг для предпринимателей», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Бизнес-офис «Тихвинский» работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по адресу: 1-й микрорайон, д. 2 (в здании филиала МФЦ).