Кому квартиры?

На минувшей неделе городские депутаты отказались продавать часть помещений бывшей стоматологической поликлиники.

Из прогнозного плана приватизации на этот год народные избранники исключили нежилое помещение площадью 468 кв. метров на 1-м этаже бывшей стоматологической поликлиники. Ранее планировалось, что от продажи этого объекта, муниципалитет выручит около 9 млн рублей. Однако по просьбе Тихвинской межрайонной больницы местные власти решили отдать эти квадратные метры в безвозмездное пользование медицинскому учреждению под жилые квартиры.

Напомним, несколько лет назад районный совет депутатов уже передавал более 1100 кв. метров муниципальной недвижимости больнице, которая за собственные средства выполнила перепланировку площадей бывшей стоматологии и организовала там благоустроенные служебные квартиры. Первые 7 семей врачей отпраздновали новоселье летом прошлого года. Реконструкция помещений продолжится и после принятого решения депутатов в минувшую среду.

- Это знаковое решение, очень важное, - заметил глава Тихвинского района Александр Лазаревич. - Да, можно было бы продать эти помещения, потратить вырученные деньги на текущие нужды, но с точки зрения социальной значимости правильнее использовать эти площади под служебные квартиры. Все мы знаем, что из-за жилищной проблемы врачей-специалистов в небольшой город привлечь сложно.