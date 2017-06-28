В память о герое

В преддверии Дня памяти и скорби на прошлой неделе состоялось торжественное открытие памятной доски на доме, в котором жил ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Алексей Васильев. Доска была открыта на доме № 26 в 1-м микрорайоне.

Фронтовик Алексей Васильев умер в 1979 году. Однако на открытие мемориальной доски на жилой пятиэтажке в его честь пришли не только родственники, но и депутаты, волонтеры Победы, ветераны и жители дома.

- Мы увековечиваем память о нашем земляке, который мальчишкой ушел на фронт и в свои двадцать с небольшим проявил незаурядное мужество и беззаветную преданность Родине, – сказал глава Тихвинского района Александр Лазаревич, стоя под проливным дождем на церемонии открытия памятной таблички. – Алексей Андреевич Васильев награжден тремя орденами Славы, за каждым из которых – подвиг, а полный кавалер ордена Славы приравнивается к Герою Советского Союза. Этот человек является примером, на котором нужно воспитывать подрастающее поколение, и памятная доска – наш вклад в патриотическое воспитание, в сохранение памяти об ушедших героях, о славной истории нашего города.