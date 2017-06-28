Место встречи не изменить

На прошлой неделе у нас прошел уже четвертый Тихвинский форум молодых педагогов России «Учитель будущего», который собрал более 500 участников из 45 регионов страны.

Помимо пленарного заседания, состоявшегося во Дворце культуры, на базе школы № 4 была организована работа дискуссионных площадок. Какова роль молодого учителя в воспитательном потенциале образования? Как сделать так, чтобы одаренные дети стремились связать свою будущую профессиональную жизнь с родной страной? Как обезопасить их от новых пагубных влияний в век цифровых технологий? Эти и другие темы молодые педагоги заинтересованно обсуждали с видными политиками, учеными, общественными деятелями.

Значение подобных встреч отметил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов: «Молодой учитель, который только начинает свой путь в профессии, очень нуждается в профессиональной поддержке. Причем не только со стороны наставников, давно работающих в системе образования. Он хочет пообщаться, сверить часы своей работы с коллегами-сверстниками. И то, что Тихвинский форум такую площадку для общения предоставляет, для молодых учителей очень важно».