Детсад растет в цене

С 1 сентября за ребенка в детском саду родителям в Тихвинском районе придется платить больше. Все из-за роста цен на продукты.

Сегодня родительская плата в детском саду составляет 99 рублей в день, из которых 94 рубля расходуется на питание ребенка, 5 рублей - на текущие траты. С 2015 года, когда был установлен этот размер платы, цены на продукты подросли, поэтому, по словам тихвинских чиновников, сейчас возникла необходимость увеличить и родительскую сумму.

С 1 сентября родительская плата будет составлять 105 рублей в день, из которых 100 рублей пойдет на питание ребенка, а 5 рублей - на текущие расходы. Таким образом, за месяц родительская плата увеличится до 2205 рублей (на 126 рублей). При этом льготы и компенсации сохраняются. К примеру, областной бюджет компенсирует родителям 20 % суммы за первого ребенка (372 рубля в месяц), 50 % - на второго ребенка, 70 % - на третьего и последующих.