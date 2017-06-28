На пути к вежливости

Дозвониться до поликлиники теперь станет проще, а карточки пациентов перестанут терять

С 3 июля в Тихвинской межрайонной больнице им. А.Ф. Калмыкова приступит к работе колл-центр. Новое информационно-справочное подразделение возьмет на себя часть функций регистратур городской, детской и стоматологической поликлиник, а также женской консультации.

Теперь получить актуальную информацию о работе поликлинических служб, вызвать врача на дом, записаться на прием к специалистам можно будет по единому многоканальному телефону 99-003. Колл-центр оборудован современной цифровой аппаратурой, которая позволяет одновременно принимать несколько звонков, что в свою очередь позволит снять остроту знакомой многим тихвинцам проблемы «дозвониться в поликлинику». Отвечать на вопросы жителей будут восемь операторов, прошедших специальное обучение.

Создание коммуникативного центра, как мы уже рассказывали, станет первым шагом в реализации Всероссийского проекта «Вежливая регистратура», инициированного Минздравом РФ и в настоящее время внедряемого в медучреждениях страны. Такое внимание к первичному звену неслучайно, ведь именно здесь жители получают 60 % медицинской помощи. Проект направлен на создание в поликлиниках комфортной среды для посетителей и медперсонала, а также призван сократить время ожидания приема врача за счет более эффективной маршрутизации пациентов и организации работы амбулаторно-поликлинических служб.

Следующим шагом в реализации проекта станет «переформатирование» регистратуры поликлинических служб. В первую очередь преобразования коснутся амбулаторных карт. Нет, они никуда не исчезнут и никто не собирается от них отказываться. Документы будут храниться в картохранилище. На первом этапе работающие здесь специалисты отберут карты и передадут их перед приемом врачу, на втором - на смену бумажным носителям придут электронные карты. Врач с помощью специальной программы внесет запись в компьютер, а затем регистраторы картохранилища вклеят распечатки в амбулаторную карту. Это исключит утрату, повреждение медицинской документации и позволит защитить персональные данные жителей.

А главное - у тихвинцев отпадет необходимость обращаться за картой в регистратуру. Записавшись на прием к врачу через сайт Тихвинской МБ или терминал либо колл-центр, пациент, придя в поликлинику, минует регистратуру и проходит прямо к кабинету, где и ожидает приема.

Преобразится и сама регистратура: в фойе поликлиники разместится стойка регистратора, для удобства пациентов будет организована электронная очередь. Администратор, находящийся в фойе поликлиники, поможет посетителям найти необходимую информацию, взять в терминале талон на прием к врачу, разъяснит правила посещения специалистов и нахождения в медицинской организации. Все это – не далекая перспектива на ближайшую пятилетку, а вполне реальные планы, которые намечено воплотить в ближайшие месяцы. Первопроходцем в этом станет детская поликлиника. Как и в любом начинании, на первых порах могут происходить какие-то сбои, неполадки, потребуется время, чтобы наладить работу новой системы. К таким возможным неудобствам тихвинские медики просят отнестись жителей с пониманием, обещая свести подобные сбои к минимуму.

Конкретно

Колл-центр будет работать ежедневно с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. По многоканальному телефону 8 (813-67) 99-003 можно записаться на прием к врачу (за исключением записи на прием к врачам стоматологической поликлиники, пока она будет осуществляться в прежнем режиме), получить справочную информацию о работе городской, детской и стоматологической поликлиник, а также женской консультации. Для исключения недоразумений будет вестись аудиозапись разговоров. Отделение скорой помощи не входит в амбулаторно-поликлиническую службу, вызвать бригаду скорой помощи можно по телефонам 03, 71-975 и 103 (с мобильного).